Vacature Communicatieadviseur

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Communicatieadviseur (0,4 fte).

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van communicatiestrategieën die zowel intern als extern impact hebben. Bovendien beheer je onze online platforms, waaronder websites en sociale media, om een consistente en boeiende online aanwezigheid te garanderen. Daarnaast adviseer je je klanten (dit zijn o.a. de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en je interne SGB-collega’s) en help je hen waar nodig met het opstellen van persberichten en visuele content.

Wat vragen wij van je?

Bachelordiploma in communicatie, marketing of een gerelateerd vakgebied;

Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur in een dynamische omgeving;

Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en bij voorkeur Papiamentu;

Aantoonbare ervaring in het beheren van websites en verschillende socialmedia-platforms;

Creatief denkvermogen en het vermogen om originele en boeiende inhoud te creëren;

Analytisch denkvermogen met het vermogen om gegevens te interpreteren en strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Het is een autonome functie, zelfstandig werken is voor jou geen probleem;

Ervaring binnen het onderwijs is een pluspunt.

Wat bieden wij?

Het betreft een parttime functie met een aanstelling van 0,4 fte. De werkdagen en tijden worden in overleg bepaald. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 10 met een min. van 3.216 en een max. van 4.256 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We beginnen met een tijdelijk contract.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Wil je solliciteren? Klik dan op deze link:

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/communicatieadviseur-0-4-fte

Sluitingsdatum 13-09-2023.