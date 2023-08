Vacature Medewerker Productie & Logistiek

Medewerker Productie & Logistiek bij de Cadushy Distillery (Fulltime)

Wil jij deel uitmaken van een innovatief en bekroond bedrijf in de drankindustrie? The Cadushy Distillery, een toonaangevende distilleerderij gespecialiseerd in het creëren van unieke en ambachtelijke likeuren en spirits, zoekt een gepassioneerde productiemedewerker om ons team te versterken. Als jij een passie hebt voor hoogwaardige producten, oog voor detail hebt en graag een bijdrage levert aan de productie van exclusieve dranken, dan is dit de perfecte kans voor jou!

Wat ga je doen?

Je bent medeverantwoordelijk voor het productieproces van onze ambachtelijke likeuren en spirits, waarbij je de hoogste kwaliteitsnormen hanteert.

Je voert diverse productietaken uit, waaronder het bottelen van de dranken, het zorgvuldig etiketteren van de flessen en het verpakken van de producten.

Je werkt met geavanceerde productieapparatuur en volgt strikte procedures om ervoor te zorgen dat elk product aan onze hoge standaarden voldoet.

Je pickt zelfstandig orders en levert deze uit aan onze zakelijke klanten.

Je koopt lokale goederen in en zorgt dat deze in de magazijnen komen.

Je werkt nauw samen met ons ervaren team van medewerkers om een soepel verloop van het productieproces te garanderen.

Wat bieden wij?

Een uitdagende en dynamische werkomgeving waarin je kunt groeien en je vaardigheden verder kunt ontwikkelen.

De mogelijkheid om deel uit te maken van een gepassioneerd team dat zich toelegt op het creëren van unieke en hoogwaardige producten.

Een salaris dat aansluit bij je kennis en ervaring.

Een inspirerende en gezellige werkomgeving waar teamwork en samenwerking centraal staan.

Wat vragen wij?

Je bent serieus en betrouwbaar!

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

Je hebt een B-rijbewijs en hebt een veilige rijstijl.

Ervaring in een productieomgeving is een pluspunt, maar niet noodzakelijk. We staan open voor gemotiveerde kandidaten die bereid zijn om te leren en zich te ontwikkelen.

Je bent leergierig, enthousiast en fysiek fit.

Een oog voor detail en een nauwkeurige werkwijze om ervoor te zorgen dat elk product aan onze hoge kwaliteitsnormen voldoet.

Een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en de capaciteit om effectief samen te werken met collega’s.

Bereidheid om de handen uit de mouwen te steken en aan te pakken.

Een passie voor dranken en interesse in het productieproces is een pré.

Wil jij deel uitmaken van ons gepassioneerde team en meewerken aan de productie van exclusieve ambachtelijke dranken? Stuur dan vandaag nog je CV en motivatiebrief naar [email protected] onder vermelding van “Medewerker Cadushy Productie & Logistiek – [Jouw Naam]”. We kijken ernaar uit om van je te horen en jouw talent te verwelkomen bij de Cadushy Distillery!