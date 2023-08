Vacature Medewerker Cadushy Experience

Medewerker Cadushy Experience bij The Cadushy Distillery (Fulltime & Parttime)

Heb jij passie voor premium dranken en gastvrijheid? Heb je oog voor detail en ben je klaar om bezoekers een onvergetelijke ervaring te bieden? Dan is de rol van Medewerker Cadushy Experience bij The Cadushy Distillery iets voor jou!



Over The Cadushy Distillery: The Cadushy Distillery is een toonaangevende producent van unieke en ambachtelijke likeuren en spirits, gevestigd in Rincón. Ons bedrijf staat bekend om de productie van de wereldberoemde Cadushy likeur, die wordt gemaakt van de lokale Kadushi cactussen. Naast onze hoogwaardige producten streven we ernaar om bezoekers een buitengewone ervaring te bieden wanneer ze onze distilleerderij bezoeken.

Functieomschrijving: Als Medewerker Cadushy Experience ben je verantwoordelijk voor het verwelkomen en begeleiden van bezoekers tijdens hun tour door onze distilleerderij. Je zorgt ervoor dat elke gast een diepgaand inzicht krijgt in ons productieproces, onze geschiedenis en onze passie voor ambachtelijke dranken.



Jouw taken omvatten onder andere:

Het verzorgen van rondleidingen voor bezoekers, waarbij je boeiende en informatieve verhalen deelt over ons bedrijf en onze producten.

Beantwoorden van vragen van bezoekers en het verstrekken van informatie over ons assortiment, productiemethoden en het distilleerproces.

Het faciliteren van proeverijen, waarbij je de subtiele smaken van onze likeuren presenteert en de gasten begeleidt bij het proeven en waarderen van de nuances.

Zorgen voor een gastvrije en vriendelijke sfeer, waarbij je ervoor zorgt dat elke bezoeker zich speciaal en gewaardeerd voelt.

Bijdragen aan de algehele gastervaring door het behouden van een schone en georganiseerde omgeving.

Functievereisten:

Enthousiasme voor premium likeuren en ambachtelijke producten.

Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels.

Gastgerichte houding met de mogelijkheid om positieve relaties op te bouwen met bezoekers.

Interesse in het leren en delen van kennis over distilleerprocessen en likeuren.

Flexibiliteit om in weekenden en op feestdagen te werken.

Ervaring in de horeca, gastvrijheid of vergelijkbare klantgerichte rollen is een pluspunt.

Wat wij bieden:

Een dynamische werkomgeving in een snelgroeiende distilleerderij.

Kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De mogelijkheid om deel uit te maken van een gepassioneerd en toegewijd team.

Aantrekkelijke vergoeding en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Fulltime of parttime contract.

Wil jij deel uitmaken van ons team en meewerken aan het creëren van onvergetelijke ervaringen voor onze bezoekers? Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar [email protected] onder vermelding van “Medewerker Cadushy Experience – [Jouw Naam]”. Vergeet niet te vermelden of je solliciteert voor fulltime of parttime. We kijken ernaar uit om van je te horen!