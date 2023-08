Bestuurscollege en gezaghebber verhuizen tijdelijk naar Kaya Grandi

KRALENDIJK – In het weekend van 3 september 2023 verhuizen het bestuurscollege en kabinet gezaghebber naar het kantoorpand aan de Kaya Grandi 30.

Op vrijdag 1 en maandag 4 september 2023 zullen het bestuurscollege en kabinet gezag gesloten zijn voor publiekelijke dienstverlening. Het is wel mogelijk om digitaal de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen door te mailen naar: [email protected].

Het afhalen van reeds aangevraagde VOG-verklaringen kan in die week vanwege Dia di Boneiru op 7 september. De reguliere tijden blijven op dinsdag en woensdag van 8.30-11.00 en van 14.00-16.00 in de middag.

Het kantoor van het bestuurscollege en kabinet gezaghebber aan de Kaya Grandi 30 zijn toegankelijk via de entree gelegen aan de kant van het parkeerterrein Centrumgebied Playa. De openingstijden blijven ongewijzigd van maandag tot en met vrijdag van 8.30-11.00 en van 14.00-16.00 in de middag.

Restauratie

De verhuizing is noodzakelijk vanwege de staat van het huidige kantoorpand aan Plasa Wilheminaplein. De nieuwe tijdelijke huisvesting is er om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te garanderen. Het huidige pand zal worden gerestaureerd met als doel het karakteristieke monumentale pand in ere te herstellen. Het gebouw in hartje Kralendijk is aangemerkt als cultureel erfgoed.