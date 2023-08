Vacature ervaren Boekhouder/Administrateur Bonaire

Wij zijn op zoek naar een ervaren Boekhouder/administrateur die zelfstandig kan werken, maar ook goed kan aansturen en samenwerken.

Functieomschrijving

Als boekhouder/administrateur regel je alle betalingen en voer je deze in. Jij waarborgt de juistheid en volledigheid van de administratie (beoordeling en controle boekingen). Je bent proactief en toont eigenaarschap voor je taken en werkzaamheden. Je bereidt de jaarrekening voor. Je draagt zorg voor de betaling van belastingen en doet de bijbehorende aangiftes. Je stuurt als een natuurlijk leider de medewerkers aan op financieel gebied. Je fungeert als financiële sparringpartner, vraagbaak en klankbord voor collega’s. Kortom, je bent de financiële spin in het web. De functie is in overleg parttime in te vullen.

Wij bieden een afwisselende functie in een gezellig team van medewerkers. Er is altijd ruimte voor overleg en leren (van elkaar) is belangrijk voor ons.

Functie eisen

Recente en relevante werkervaring van tenminste 3 jaar;

Een afgeronde MBO/HBO opleiding bedrijfseconomie of accountancy;

Goede kennis van MS Excel en in het bijzonder digitaal vaardig;

Uitstekende rekenkundige vaardigheden;

Goede communicatieve vaardigheden;

Stressbestendigheid, integriteit en verantwoordelijkheid;

Nauwkeurigheid en streven naar kwaliteit van dienstverlening.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een allround notariskantoor op het zonnige Bonaire, waar het leveren van service en kwaliteit voorop staat. Heb je interesse? Stuur voor 4 september 2023 een mail met CV naar: [email protected].