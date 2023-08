Update over reis door Nederland van Trippin’ Tuna kunstwerk

KRALENDIJK – Het reizende kunstwerk Trippin’ Tuna van kunstenaar Fred Ros heeft inmiddels al heel wat plekken bezocht in Nederland. Het kunstwerk, in de vorm van een vijf meter lange tonijn van staal, reist de komende maand nog verder door Nederland, voordat het op Bonaire aan zal komen.

Afgelopen weekend was het kunstwerk te zien bij de Grand Prix Formule 1 race in Zandvoort. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam zal het kunstwerk ook te zien zijn. Daarvoor zal de Trippin’ Tuna in Hoek van Holland opgehaald worden en met een sleepboot naar de binnenhaven van Rotterdam worden gebracht. Vervolgens zal het kunstwerk op een ponton bij het Maritiem Museum Rotterdam geplaatst worden. De kunstenaar zal in dit museum ook een lezing geven op zondag 3 september om 16:00 uur.

Ook is er in september een fotoshoot met de een aantal van de beste chef-koks van Nederland. Zij zullen dan in hun eigen restaurant gefotografeerd worden met het kunstwerk. Jonnie en Thérèse Boer zullen met twee restaurants meedoen aan de fotoshoot, de Librije in Zwolle en Brass Boer op Bonaire. Daarnaast zal het kunstwerk te zien zijn op de horecavakbeurs in Rotterdam van 18 tot en met 20 september.

Begin oktober wordt de Trippin’ Tuna per schip vanuit Rotterdam naar de Noordzee gevaren. Dit vormt het symbool voor de reis naar Bonaire. De kunstenaar wil het kunstwerk laten uitgroeien tot icoon voor Bonaire, het beroemdste monument onder water. De kunstenaar werkt hiervoor samen met STINAPA en het Openbaar Lichaam Bonaire.

