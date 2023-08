Vacature Medewerker Front Office Bonaire

Resort Bonaire is op zoek naar een enthousiaste front office medewerker (parttime 24 uur)

Functieomschrijving:

Als receptie medewerker ben je hét gezicht van het resort. Je maakt reserveringen en bent het eerste aanspreekpunt. Je geeft de gasten een welkom gevoel en staat voor hen klaar van aankomst tot vertrek. Je voorziet de gasten van algemene informatie en geeft tips voor bijvoorbeeld leuke activiteiten en restaurants. Zo help je hen om hun vakantie tot een succes te maken. Naast het directe gastencontact neem je de telefoon aan, beantwoord je e-mails, voer je administratieve werkzaamheden uit en sta je in contact met housekeeping, technische dienst en de autoverhuur.

Wie ben jij?

Het willen verlenen van optimale service zit in je genen. Je bent flexibel en vind het geen probleem om ook in de avonduren of in het weekend te werken (1 dag). Je bent zelfstandig, gastgericht en proactief. Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels en hebt kennis van het eiland.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan een motivatiebrief met je CV naar: [email protected].