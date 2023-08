Nieuw Centrum voor Ondernemerschap op Bonaire gelanceerd door Kamer van Koophandel

KRALENDIJK – De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire heeft op 21 augustus een nieuw “Centrum voor Ondernemerschap” gelanceerd tijdens een symposium bij Delfins Beach & Resort.

Dit initiatief, mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), beoogt startende ondernemers intensief te begeleiden. Hierbij is er speciale aandacht voor financiering, kennis, vergunningen, subsidies en belastingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het opzetten van een gestructureerd ondernemersnetwerk op het eiland, met begeleiding van ervaren ondernemers in een mentor-rol.

Het ontwikkelde ondernemerschapsprogramma door de Kamer van Koophandel helpt startende ondernemers bij het identificeren van hun behoeften en het ontwikkelen van essentiële vaardigheden voor hun bedrijf. Via vouchers kunnen zij trainingen, cursussen en coaching volgen. Een belangrijk knelpunt voor ondernemers op Bonaire is het ontbreken van een samenhangend ondernemerschapsecosysteem. Het nieuwe centrum beoogt dit te verbeteren door samenwerking met verschillende partijen, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst Caribisch Nederland, Immigratie en Naturalisatiedienst, Openbaar Lichaam Bonaire, Qredits, notarissen en de Benelux Office for Intellectual Property.

Om het ondernemerschap op Bonaire verder te stimuleren, wordt er ook gedacht aan het introduceren van ondernemerschapsprijzen en waarderingen om succesvolle ondernemers te erkennen en te promoten bij een breder publiek.