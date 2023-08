Politie Bonaire deelt meerdere boetes uit tijdens verkeerscontroles

KRALENDIJK – In de afgelopen dagen heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) actieve verkeerscontroles uitgevoerd om de verkeersveiligheid te handhaven, waarbij verschillende boetes zijn uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen.

Op dinsdag 22 augustus werd een bestuurder aan de kant gezet op de Bulevar Miguel Pourier. Het voertuig trok de aandacht doordat het geen kentekenplaat voerde en de bestuurder geen veiligheidsgordel droeg. Voor beide overtredingen ontving de bestuurder een proces-verbaal.

Een dag eerder, op maandag 21 augustus rond 18:00 uur, resulteerde een routinecontrole op de Kaya Ka’i Orgel in een proces-verbaal voor een bestuurder die geen geldig rijbewijs kon overhandigen.

In een andere situatie, omstreeks 14:45 uur op dezelfde maandag, werd een automobilist betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden op de Kaya Grandi. Dit leidde tot een bekeuring wegens telefoneren achter het stuur.

Niet veel eerder, om 14:30 uur, werd een pick-up aangehouden op de Kaya Nikiboko Zuid nadat de bestuurder betrapt was op het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Ook op maandag 21 augustus werden diverse vrachtwagenbestuurders aangehouden en beboet voor verschillende overtredingen, zoals het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten, zonder rijbewijs en zonder veiligheidsgordel.

Op dezelfde dag, in de middaguren, voerde de politie een geplande verkeerscontrole uit in Rincon. Hierbij werden in totaal 12 processen-verbaal uitgeschreven. De overtredingen betroffen onder andere het niet dragen van een veiligheidsgordel en het ontbreken van een geldig rijbewijs.

De politie zal in de komende dagen blijven controleren om de verkeersveiligheid te handhaven.