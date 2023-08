Vacature Vestigingsmanager Bonaire

Garage Cordia is een familiebedrijf met meer dan 75 jaar ervaring binnen de autobranche. In 1945 werd het eerste filiaal geopend op Curaçao. Garage Cordia heeft nu 2 filialen, één op Curaçao en één op Bonaire. Garage Cordia is de autodealer van de merken Toyota, Lexus, BYD en HINO. Het management is vooruitstrevend en zet met het oog op de veranderende mobiliteitsvraagstukken aan tot vernieuwing en innovatie.

Vestigingsmanager

Van onze nieuwe collega verwachten wij loyaliteit aan onze organisatie, de collega’s, de klanten en de merken Toyota, Hino en Lexus.

Verantwoordelijkheden:

Geeft leiding aan het team, zijnde de parts-, service- and sales department van Garage Cordia Bonaire;

Stelt KPI-rapporten samen per afdeling, evalueert deze en overhandigd kopie met advies aan de directie;

Evalueert vooraf (collega’s kunnen daarna pas klant voorzien van bevindingen) alle “warranty claims”;

Monitort, adviseert en indien nodig creëert de dagelijkse bestellingen voor Toyota en overige onderdelen;

Zorg dragen voor een efficiënte organisatie van alle afdeling binnen Garage Cordia Bonaire;

Voorbeeldfunctie voor de medewerkers in klantvriendelijkheid, integriteit en professionaliteit;

Signaleert marktontwikkelingen / – trends, nieuwe wensen en behoeften van klanten;

Doet acquisitie om nieuwe klanten te werven en onderhoudt contact met bestaande klanten o.a. door werkbezoeken en onderhoud de bestaande klantenportefeuille;

Adviseert en draagt zorg voor het realiseren en in stand houden van een optimale relatie tussen het bedrijf en de klant;

Is het aanspreekpunt voor klanten met klachten bij escalatie en behandelt deze indien nodig samen met de directie;

Zorg dragen voor een schone en opgeruimde vestiging.

Functie-eisen:

HBO werk- en denkniveau;

Minimaal 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré;

Je kunt perfect inspelen op de wens van de klant; De klant staat bij jou op nummer 1

Je bent commercieel ingesteld;

Communicatief ben je sterk;

Je heb een Goede Beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments in woord en geschrift;

Je bent energiek en enthousiast;

Geen 9-5 mentaliteit;

Je bent fulltime beschikbaar. Werken op zaterdag is onderdeel van de functie.

Sollicitatie

Je kunt jouw schriftelijke sollicitatie met vermelding van de functie, met curriculum vitae en pasfoto e-mailen naar [email protected].