Toneelstuk behandelt het thema van spanning in huiselijke kring

KRALENDIJK – Onlangs vond de opname plaats van het toneelstuk van Archell Thompson, samen met Mimi Dongen en Jalisah Moniz, dat het thema van spanningen in huiselijke kring behandelt.

Het verhaal draait om de Colombiaanse Maria, vertolkt door Mimi Dongen. In het stuk is Maria ongelukkig met haar situatie en kiest ervoor om op een onaangename manier de confrontatie aan te gaan met andere personen in het huishouden. Dat heeft, uiteraard, invloed op de andere mensen in het huis.

Het eindproduct is te zien op 25 augustus.