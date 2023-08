Gratis muzieklessen voor ouderen op Bonaire

KRALENDIJK – Fundashon Plataforma Kultural gaat weer nieuwe gratis muzieklessen geven voor ouderen op Bonaire. De stichting biedt vanaf 13 september beginnerslessen aan voor kuarta (snaarinstrument) en klafir di boka (mondharmonica). Beide zijn folklore-instrumenten en worden al heel lang op Bonaire bespeeld.

De lessen worden gegeven door professionele muziekdocenten bij Hòfi Kultural. De kuarta-lessen voor beginners zijn op woensdagochtend van 9:00 -10:00 uur en worden gegeven door Francis Domacassé. De klafir di boka-lessen voor beginners zijn op woensdagmiddag van 15:00 – 16:00 uur en Franklin Scherptong is de docent.

Voor de kuarta-les bestaat er de mogelijkheid om bij Hòfi Kultural een kuarta te lenen. Kom je naar de mondharmonicales, dan dien je wel jouw eigen instrument mee te nemen (mondharmonica, in toonsoort C). Deze zijn binnenkort weer te koop bij Boomerang Hardware.

Fundashon Plataforma Kultural geeft al jaren gratis muzieklessen. Hòfi Kultural is de ‘huiskamer’ van Fundashon Plataforma Kultural. De activiteiten vinden onder de grote palapa buiten plaats. Je vindt Hòfi Kultural aan de Kaya Skandelchi in Antriol Pabou. De lessen zijn gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.