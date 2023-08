Talloze annuleringen na uitbreking staking onder personeel van Caribbean Airlines

PORT-OF-SPAIN- Een staking door cabinepersoneel en piloten van Caribbean Airlines (CAL) heeft op zondag geleid tot talrijke annuleringen op de luchthaven van Piarco in Trinidad.

Caribbean Airlines noemde in een persverklaring “beperkte middelen” als oorzaak van de vluchtuitval.

De luchtvaartmaatschappij bood binnenlandse reizigers met tickets tussen Trinidad en het naastgelegen Tobago de mogelijkheid om hun tickets om te wisselen voor de veerdienst tussen beide eilanden.

Verstoring

De verstoring van het vluchtschema betreft enkel vluchten binnen Trinidad en Tobago; operaties op de secundaire hub van de luchtvaartmaatschappij in Kingston (KIN), Jamaica gingen gewoon door.

Caribbean Airlines vliegt twee maal per week tussen Port-of-Spain en Curaçao en enkele keren per week tussen Port-of-Spain en Sint-Maarten. In hoeverre vluchten naar de eilanden worden getroffen door de stakingen, is op dit moment nog niet bekend.