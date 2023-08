Drijvend zwembad bij Parke Tului tijdelijk niet toegankelijk

KRALENDIJK- Wegens de slechte weersomstandigheden en harde windstoten op zondag is de ‘floating pier’ ter hoogte van Parke Tului tijdelijk afgesloten. Ook vandaag is de pier nog gesloten voor publiek. Wanneer de pier weer heropend wordt is op dit moment nog niet bekend.

De afsluiting gebeurde nadat Indebon samen met Stinapa besloot dat dit de beste actie leek. “Dit is een tijdelijke maatregel, die mogelijk ongemakken veroorzaakt bij de bevolking, maar de veiligheid staat voorop en wij hopen dan ook op begrip en geduld”, aldus Mitchell de Palm van Indebon.

Stinapa is momenteel bezig met het verstevigen van de onderdelen van het drijvend zwembad, zodat de veiligheid te allen tijde gegarandeerd kan worden. Hoewel het ongunstige weer op zondag nog mee leek te vallen, zeggen Indebon en Stinapa de situatie in de gaten te houden en indien nodig voorbereid te zijn op het nemen van aanvullende maatregelen.