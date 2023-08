Vacature Bouwkundig Hoofduitvoerder en Uitvoerder Bonaire

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zoeken we per direct een ervaren Bouwkundig Hoofduitvoerder en Uitvoerder.

Werk op prachtig Bonaire, we zijn op zoek naar professionals met bewezen ervaring in aannemerij en bouwkunde. We waarderen een praktische aanpak en zelfstandigheid. Als jij de juiste mix van ervaring, vakmanschap en onafhankelijk denken hebt, nodigen we je uit om deel uit te maken van ons team. Samen geven we vorm aan mooie projecten op een eiland dat volop in ontwikkeling is. Herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan snel en wie weet word jij onderdeel van ons team!

Voor een uitgebreide omschrijving van de vacatures check: https://bonnedcontractors.com/werken-bij/