Vacature Statutair Directeur Curaçao

Stichting Johannes Bosco is een stichting op Curaçao die als doel heeft de maatschappelijke zorg voor de Curaçaose samenleving te bevorderen door het bieden van financiële ondersteuning aan projecten die sociale, educatieve, geestelijke en lichamelijke noden van kwetsbare groepen in de samenleving helpen verlichten. Zij hebben in het bijzonder oog voor projecten die zich richten op kinderen. Daarnaast heeft Stichting Johannes Bosco als missie om projecten te ondersteunen die ten goede komen aan kansarme bevolkingsgroepen die vanwege financiële of andere nood niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien of behoefte hebben aan sociale hulp. Tot deze groep rekenen zij bejaarden zonder mantelzorger, ernstig of chronisch zieken, gehandicapten, werklozen, vluchtelingen en slachtoffers van geweld.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Statutair Directeur

De functie

Als Statutair Directeur bent u eindverantwoordelijk voor het besturen van Stichting Johannes Bosco. U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en de te volgen koers van de stichting. U vertaalt het strategisch beleid naar (meer)jaren plan en een (meer)jaren begroting in afstemming met de Raad van Toezicht. U draagt zorg voor het beheer van de stichting, waaronder de interne organisatie, formatie en personele bezetting, het budgetbeheer en de managementinformatie, zoals begroting, management rapportages en jaarrekening. Als Statutair Directeur geeft u richting en coördineert u de strategische beleidsontwikkelings- en beleidsuitvoeringsprocessen. U Draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor donatie en subsidieverstrekking. U vertegenwoordigt extern de stichting bij het voeren van overleg, bemiddelen en onderhandelen en draagt u zorg voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties met organisaties en relevante stakeholders. U adviseert de Raad van Toezicht over de vorming en realisatie van het strategisch beleid van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Uw profiel

U beschikt bij voorkeur over een afgeronde en aantoonbaar academisch (WO) werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfskunde of rechten. U heeft minimaal 10 jaar relevante werkervaring als bestuurder/ eindverantwoordelijke binnen een organisatie. U beschikt over brede theoretische kennis van bedrijfsvoering in de goede doelen sector. U beschikt over Kennis en ervaring in het afleggen van verantwoording aan een Raad van Toezicht. U beschikt over kennis van de theoretische en methodische aspecten van bedrijfsvoeringtechnieken. U beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving, inclusief de Corporate Governance. U heeft ervaring in subsidie en donatieverstrekking. U heeft affiniteit met onroerend goed ontwikkeling en beheer. U bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid en nieuwe ideeën en concepten, waarvoor een multidisciplinaire oriëntatie is vereist. U bent vaardig in het integraal managen en heeft u daarnaast leidinggevende vaardigheden. U beschikt over uitstekende management, advies en leidinggevende vaardigheden alsmede analytische en probleemoplossende vaardigheden. U heeft onderhandelingsvaardigheden en bent u goed in het omgaan met tegengestelde belangen. U bent ondernemend, een visionair, betrouwbaar en besluitvaardig. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Papiamentu, Nederlands en Engels.

Het aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met aantrekkelijke salaris en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische omgeving.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Iona Seraus-Betrian, Consultant bij Deloitte Dutch Caribbean via [email protected] of via telefoon +5999 433 3336. Gelieve uw motivatiebrief en CV te e-mailen vóór 04 september 2023 naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, medische keuring en/of integriteitsscreening kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.