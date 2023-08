Politie Bonaire houdt meerdere mensen aan wegens rijden onder invloed

KRALENDIJK – Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft de afgelopen dagen vier mensen aangehouden die reden onder invloed van alcohol op Bonaire. Van één bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd.

De eerste aanhouding was vrijdag 11 augustus rond 22:00 uur. Net nadat er op de Kaya Nikiboko Zuid een frontale aanrijding had plaatsgevonden, reed een ander voertuig in een diep gat en bleef hierin vastzitten. Op het moment dat de politie de bestuurder van de auto benaderden, roken ze meteen een alcoholgeur. Bovendien sprak de bestuurder met dubbele tong. Daarom werd een blaastest uitgevoerd. Naar aanleiding van het resultaat, werd de 41-jarige bestuurder aangehouden. De auto werd naar het politiebureau gebracht en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Op zaterdag 12 augustus, rond 2:30 uur ’s nachts, werd een 41-jarige vrouw aangehouden. Ze reed onder invloed van alcohol en voldeed niet aan vorderingen van de politie. De verdachte werd gestopt toen zij roekeloos rijgedrag vertoonde. Zij werd meerdere malen gevorderd om een blaastest te doen, maar werkte hier niet aan mee en toonde agressief gedrag tegenover de agenten.

Maandagnacht 14 augustus was het twee keer raak. Een 35-jarige man werd aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte werd gestopt toen hij op een scooter in verboden richting reed. Tijdens de controle die werd uitgevoerd, kon waargenomen worden dat de verdachte onder invloed van alcohol was. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd uitgevoerd, werd hij aangehouden. Diezelfde nacht werd ook nog een 31-jarige man aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed in verboden richting op de Kaya Aruba, toen hij werd gestopt voor controle. Naar aanleiding van een blaastest die werd afgenomen, werd hij aangehouden.