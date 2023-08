Taste of Bonaire brengt weer veel mensen op de been

KRALENDIJK- Taste of Bonaire, Summer Edition, bracht afgelopen zaterdag weer heel wat mensen op de been in het centrum van Kralendijk.

Hoewel veel bezoekers genoten van het evenement, was er ook kritiek op het vroege tijdstip waarop het festival afliep, namelijk om 10 uur in de avond, terwijl diverse muziekgroepen juist op dat moment een optreden verzorgden.

Gedurende de avond waren er optredens van JC And Friends, Dance Group, Dj Roch en kon het publiek kennismaken met de de kandidaten van Miss Teen Bonaire 2023-2024.

Gedeputeerde Jolinda Craane van Sport & Cultuur maakt van de gelegenheid gebruik deelnemers aan Palabra di Arte, baseballertjes van U 8 en deelnemers aan de Special Olympics in het zonnetje te zetten met een speciale oorkonde.