Gestrande KLM-vlucht van Aruba en Bonaire vertrekt mogelijk pas om 22.30 uur naar Amsterdam

KRALENDIJK – UPDATE 13.54 uur: KLM weet pas om 18.00 uur vanmiddag of het gestrande toestel vanavond om 22.30 uur alsnog zijn reis kan vervolgen naar Amsterdam.

Het toestel kampte met het probleem dat de hulpstarter in de staart niet werkte en daarna bleken de twee airstarters van Flamingo Airport ook niet te werken. Technici zijn op dit moment bezig om het probleem op te lossen, waarna er getest moet worden.

De vlucht moet daarna nog wachten op de reguliere KL767 vlucht uit Oranjestad die nieuwe, verse catering voor de gestrande vlucht meeneemt. De reguliere vlucht van vandaag zal geen vertraging ondervinden en op de geplande tijd vertrekken.

Mocht de reparatie van de airstarters op Flamingo Airport niet werken, dan is er nog een alternatief scenario, waardoor de gestrande kist wellicht toch kan vertrekken, maar dat weet KLM pas om 18.00 uur.

Reizigers zijn ondergebracht en moeten rekening houden met nog een nachtje op Bonaire.

KRALENDIJK – De zondagavond op Bonaire gestrande KLM-vlucht (KL767) zal vanmiddag om 14.00 uur naar Nederland vertrekken. De vertraging bij vertrek is daarmee opgelopen tot ruim zeventien uur.

De vlucht die gisteren vanaf Aruba via Bonaire naar Amsterdam zou gaan strandde op Bonaire door een technisch mankement. Na wisseling van de crew op Bonaire bleken de motoren van het toestel niet te starten. Hulp om het toestel alsnog te starten vanuit Flamingo Airport mocht ook niet baten.

Naast de passagiers vanaf Aruba waren de passagiers die vanaf Bonaire zouden vertrekken ook al aan boord. Rond 22.30 uur, ruim twee uur na de oorspronkelijke vertrektijd, werd echter aangekondigd dat iedereen het vliegtuig weer moest verlaten. Pas rond middernacht werd duidelijk dat de KLM-vlucht niet meer zou vertrekken.

Alle passagiers moesten daarna uitchecken en hun bagage afhalen. Vervolgens zijn passagiers die geen woon- of verblijfplaats op Bonaire hadden, naar hotels overgebracht. Enkele passagiers klaagden bij Bonaire.nu dat hen geen maaltijd was aangeboden in de tijd dat zij moesten wachten. Zij kregen enkel een fles water en een brownie aangeboden. De cafetaria op de luchthaven was reeds gesloten, waardoor er ook geen vouchers werden uitgedeeld aan de gestrande passagiers. Toen zij rond 2:00 uur ’s nachts in de hotels aankwamen was het daar ook niet meer mogelijk om iets te eten.

Het vertrek van de KLM-vlucht vanaf Bonaire staat nu gepland om 14.00 uur vanmiddag. De geplande aankomsttijd op Schiphol van de zondagvlucht van KLM vanaf Aruba en Bonaire zal nu op dinsdagochtend om 5:11 uur zijn.