Bonaire mag dan bekend staan als duikbestemming, maar er is nog veel meer te beleven op dit tropische eiland. Bonaire beschikt namelijk over honderden grotten, zowel natte als droge. Samen vormen deze grotten de verblijfplaats van maar liefst negen soorten vleermuizen, die belangrijk voor het ecosysteem zijn. Daarnaast bevatten enkele grotten rotstekeningen van Indianen. Je kunt met een gids een bezoek brengen aan enkele van deze grotten. Zelfs zwemmen en snorkelen in de grot is mogelijk. Wil jij eens een andere kant van het eiland zien: ontdek de grotten van Bonaire!

De grotten op Bonaire zijn onder het grote publiek nog erg onbekend. Toch zijn ze adembenemend mooi van binnen. Tijdens een tocht door een grot zie je prachtige stalagmieten en stalactieten, die in de afgelopen duizenden jaren gevormd zijn. Maar ook vleermuizen, hermietkreeften en krabben kom je er regelmatig tegen. In de zogenaamde natte grotten kun je zelfs zwemmen en snorkelen. De bekendste grot voor deze activiteiten bevindt zich in het Bonaire Caves & Karst Park in Barcadera, vlakbij Caribbean Club.

Grot bij Barcadera – foto Inge Poorthuis

Het grootste deel van dit park, dat in 2019 is geopend, is omheind om ervoor te zorgen dat geiten en ezels buiten blijven, om zo de delicate flora in het park te beschermen. Drie ingangen met poortjes geven toegang tot het Bonaire Caves & Karst Park. Het park heeft geen aangelegde looppaden met bewegwijzering om de oorspronkelijke staat te behouden. Dat betekent dat de paden rotsachtig, ruw en niet gemakkelijk te volgen zijn zonder een grotgids.

Zwemmen en snorkelen in een grot

Grot met ladder – foto Inge Poorthuis

Ben je avontuurlijk ingesteld? Dan is een tour met gids door de grotten van Bonaire echt iets voor jou! Om tijdens de excursie in de grotten te kunnen komen zul je moeten afdalen. In sommige gevallen kan dat per ladder of middels een trap. Maar in de grot waar je kunt zwemmen en snorkelen, die je tijdens deze excursie ook zult bezoeken, is geen ladder aanwezig. Daar zul je met behulp van een touw, via de rotsen, moeten afdalen. Om deel te kunnen nemen aan deze excursie is een goede mobiliteit en gezondheid vereist. Voor mensen met ademhalingsproblemen is deze tour minder geschikt, het is erg warm in de grotten en de luchtvochtigheid is hoog. Afdalen met behulp van touw in de natte grot – foto Sander Engelbertink

Tijdens de excursie leidt de gids je door het Bonaire Caves & Karst Park naar de natte grot. Bij aankomst wordt er uitgelegd hoe je het beste en veiligste kunt afdalen. Dit doe je door je vast te houden aan een touw en je langzaam, via de rotswand, te laten afzakken naar beneden. Onderweg kom je diverse richels en kleine plateaus tegen waar je op kunt steunen of even op kunt rusten. Eenmaal beneden aangekomen sta je in de eerste kamer van de grot vol stalagmieten en stalactieten, een spectaculair gezicht.

Wanneer iedereen beneden is loop je verder door de grot. Achterin de hoek van de eerste kamer bevindt zich een smalle doorgang naar een andere, kleinere kamer. Dit is het natte gedeelte van de grot. Kruip op handen en voeten door deze doorgang en je zult versteld staan van de pracht van deze kamer. Wadend en zwemmend door het koele water kom je in het gedeelte waar het tijd wordt om je snorkelset op te zetten. Je ziet dat onder het wateroppervlakte de formaties van stalagmieten en stalactieten gewoon doorlopen. Een magische ervaring!

Stalagmieten en stalactieten – foto Sander Engelbertink

Welke kleding is geschikt voor een grotexcursie?

Naast dat er een zekere mobiliteit en conditie nodig is om deel te kunnen nemen aan een excursie in de grotten, is het ook verstandig om goede kleding en schoeisel te dragen. Zorg ervoor dat je in ieder geval stevige, dichte schoenen aandoet tijdens de tour. Om bij de grotten te komen moet je vaak over stukken scherp koraal lopen. Doe ook makkelijke kleding aan waar je goed in kunt bewegen. In de grotten is het vochtig en warm, houd daar rekening mee. Vergeet natuurlijk niet om je zwemkleding aan te doen, zwemmen en snorkelen in een grot op Bonaire is een unieke ervaring!

Rotstekeningen bezoeken

Ben je minder avontuurlijk ingesteld of laat jouw conditie het niet toe om af te dalen in een grot, dan is het toch mogelijk om grotten te bezoeken. Op Bonaire zijn namelijk ook enkele grotten waar je eenvoudig naar binnen kunt wandelen. Zo vind je bij Spelonk een grote grot waar je eenvoudig in kunt, zonder dat je een hoogteverschil hoeft te overbruggen. Ook hier zie je stalagmieten en stalactieten, sommige zelfs aan elkaar gegroeid waardoor er een soort zuilen ontstaan.

In deze grot zijn rotstekeningen te vinden die door de Indianen gemaakt zijn. Daarnaast kom je er regelmatig vleermuizen en hermietkreeften tegen. De grot bij Spelonk begint erg breed, maar hoe verder je naar achteren loopt, hoe smaller (en donkerder) het wordt. Aan het eind van de grot bevindt zich een nauwe doorgang naar een kleine tweede kamer. Vergeet niet om een zaklamp mee te nemen. Rotstekeningen bij Onima – foto Inge Poorthuis

Ook de grotten van Onima staan bekend om hun rotstekeningen. Deze grotten kun je zelf bezoeken maar het is ook mogelijk om een excursie te boeken om zo meer uitleg te krijgen over de rotstekeningen. Om de rotstekeningen hier te kunnen bewonderen hoef je niet eens een grot in. Ze bevinden zich op een overhangend stuk rotswand. De tekeningen hier zijn afgeschermd met hekken om vandalisme te voorkomen.

Veelgestelde vragen over een bezoek aan de grotten op Bonaire:

In welke grot kun je snorkelen op Bonaire? Kueba di Awa is de bekendste grot om in te zwemmen en snorkelen. De grot ligt in het Bonaire Caves & Karst Park in Barcadera, vlakbij Caribbean Club. De afdaling in de grot is lastig, er is geen ladder of trap aanwezig. Een gids kan je helpen de weg naar en in de grot te vinden. Waar vind je rotstekeningen op Bonaire? Op Bonaire zijn meerdere grotten met rotstekeningen die gemaakt zijn door Indianen. De grotten van Onima en Spelonk zijn de bekendste plekken om de rotstekeningen te bewonderen. Beide grotten zijn eenvoudig toegankelijk. Is een excursie in de grotten voor iedereen geschikt? Bonaire kent vele verschillende soorten grotten. Enkele daarvan zijn alleen met een trap of ladder bereikbaar. Sommige grotten hebben niet eens een trap, wil je afdalen in deze grotten, dan heb je touwen nodig om je aan vast te kunnen houden. Een goede fysieke conditie is dan vereist. Ook zijn er grotten waar je eenvoudig in kunt lopen en waarvoor niet afgedaald hoeft te worden.

