Watertaxi naar Klein Bonaire krijgt extra opstappunt

KRALENDIJK – De watertaxi die tussen Bonaire en Klein Bonaire vaart krijgt een extra opstappunt. Vanaf nu vertrekt deze ook vanaf Watersport Center Bonaire.

Het Watersport Center Bonaire ligt op het terrein Courtyard by Marriott. Daar is voldoende parkeerruimte beschikbaar. De nieuwe opstapplaats is dichtbij de vele accommodaties in het zuiden van het eiland.

Vanaf het nieuwe opstappunt zullen er twee afvaarten per dag zijn. Onderweg zal er een korte stop worden gemaakt in het centrum van Kralendijk.