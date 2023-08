KRALENDIJK – De politie op Bonaire heeft kennis genomen van een bericht dat rondgaat via sociale media over een jongeman die vermoedelijk vermist is op Bonaire.

De politie benadrukt het feit dat geen enkele melding is binnen gekomen over een vermiste persoon en dat de informatie niet van KPCN afkomstig is en ook niet voldoet aan de waarheid.

Dit bericht is al rond gedeeld en het gaat hier mogelijk om een vals bericht.