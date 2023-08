Vacature Manager PCN Bonaire

Pensioenfonds Caribisch Nederland is op zoek naar een manager voor haar uitvoeringsorganisatie.

De uitvoeringsorganisatie verzorgt de pensioenadministratie, de financiële administratie en de verslag­legging voor de pensioenen van de sectoren Overheid, Zorg en Onderwijs in Caribisch Nederland.

Als manager ben jij verantwoordelijk voor een excellente pensioenuitvoering. Je motiveert medewerkers en daagt hen uit om samen de doelstellingen te realiseren. Je zorgt voor verbinding en een goede werksfeer. Je bent een sterke leider en beschikt over relevante inhoudelijke expertise. Je hebt een financiële achtergrond en ervaring met financiële verslaglegging.

In de rol van manager stuur je de medewerkers aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het financieel jaarverslag, de operationele rapportages en de beleggingsrapportages. Je zorgt ervoor dat de rapportages tijdig en juist worden ingediend bij De Nederlandsche Bank.

Je bent namens de uitvoeringsorganisatie het aanspreekpunt voor het bestuursbureau en het bestuur.

Wat wij vragen:

Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding (bij voorkeur op financieel-administratief gebied).

Je beschikt over ruime ervaring in leidinggeven.

Je bent in staat mensen te verbinden en een goede werksfeer te creëren.

Je hebt ervaring met financiële administratie en verslaglegging.

Je hebt een hands-on mentaliteit, bent oplossingsgericht en beschikt over een goed analytisch inzicht.

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel schriftelijk als mondeling) en spreekt bij voorkeur ook Papiaments.

Kennis van pensioenen en pensioenuitvoering is een pré.

Wat wij bieden:

Een ambitieuze organisatie met leuke, enthousiaste collega’s.

Een professionele werkomgeving op ons kantoor op Bonaire.

Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Brede opleidingsmogelijkheden.

PCN is opgericht in 2010 voor de pensioenen van ambtenaren, medewerkers in de zorg en in het onderwijs. PCN heeft een kantoor op Bonaire en één medewerker op Sint-Eustatius. Bij PCN werken circa 10 medewerkers die de pensioenen verzorgen voor meer dan 7000 deelnemers.

De volledige functiebeschrijving vind je op onze website www.pensioenfonds­cn.com. Hier vind je ook meer informatie over PCN.

Interesse?

Stuur je sollicitatie en CV naar [email protected]. Voor vragen over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Frederique van den Steen via bovenstaand e-mailadres of op telefoonnummer +599 701 9115 (tijdens kantoor uren).

De sluitingsdatum voor deze vacature is 18 augustus 2023.