Vacature ICT Technician Bonaire

Ben jij technisch onderlegd en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze baan als Technician misschien wel iets voor jou!

Binnen ons bedrijf zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven technici met een passie voor techniek. Als Technician zul je verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan machines en installaties. Je zorgt ervoor dat alles optimaal blijft draaien en dat eventuele storingen snel en adequaat worden opgelost.

Wat wij van jou vragen:

Afgeronde ICT-technische opleiding op MBO-niveau.

Ervaring als Technician is een pre.

Kennis van computers, switches en netwerken.

Probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid.

Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels en Papiamentu.

Flexibiliteit en bereidheid tot het draaien van storingsdiensten.

In bezit van rijbewijs B.

Wat wij jou bieden:

Een uitdagende baan met veel afwisseling en verantwoordelijkheid.

Een prettige werkomgeving binnen dynamisch team.

Mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ruimte voor eigen inbreng en ideeën.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan direct op de functie van Technician. Stuur je CV en motivatiebrief naar Martijn van Burik en wie weet verwelkomen wij jou binnenkort in ons team!

Let op: alleen sollicitaties voorzien van motivatiebrief en CV in het Nederlands worden in behandeling genomen.

Wacht niet langer en grijp deze kans om je technische kennis en vaardigheden in te zetten binnen een gevestigd en groeiend bedrijf. Solliciteer nu en start jouw carrière als Technician!

Sollicitaties kun je per email richten aan: [email protected]. Onder vermelding van Sollicitatie.