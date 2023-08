TCB-cijfers laten toename zien in nieuwe bezoekers

KRALENDIJK – De maandelijkse data van het toeristenbureau van Bonaire (Tourism Corporation Bonaire) laten een stijging zien van nieuwe bezoekers: 43% van het totale aantal bezoekers in juli bezocht Bonaire voor de eerste keer.

In juli 2023 verwelkomde Bonaire 14.097 verblijfstoeristen. Ter vergelijking: in 2022 waren het er 14.133 en vóór de pandemie, in juli 2019, waren dit er 13.000. Dit betekent een stijging van 8% in het aantal bezoekers ten opzichte van 2019.

De meerderheid van deze toeristen kwam uit Nederland en de Verenigde Staten, met respectievelijk 6.771 (48%) en 3.488 (25%) verblijfsbezoekers.

Ook Curaçao droeg bij met 2.127 (15,1%) bezoekers. Daarnaast waren andere markten waaronder België, Aruba, Duitsland, Canada, Zwitserland, Brazilië en Colombia van belang. Met 238 verblijfsbezoekers in juli vestigde Duitsland zich als een sterke vierde markt.

Qua demografie zijn de meeste bezoekers tussen de 45 en 54 jaar oud. Voor de Amerikaanse bezoekers zijn de belangrijkste staten van herkomst Texas, Californië, Florida, Colorado, Pennsylvania, New York, Georgia, Virginia, North Carolina en New Jersey. Uit Nederland kwamen de meeste bezoekers uit het noorden en het zuiden, met een nadruk op Noord-Brabant.

In juni 2023 ontving Bonaire 16.442 cruisetoeristen, dankzij vier cruisemaatschappijen.