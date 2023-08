Bonaire toont saamhorigheid na in brand gestoken vissersboot

KRALENDIJK – De onlangs gehouden mediathon om geld in te zamelen voor visser Hendrik ‘Tuti’ Emerenciana heeft een bedrag van 27.309.93 dollar opgebracht. De boot werd in brand gestoken bij de pier in Sorobon. Maar waar de vlammen de boot vernielden, lieten ze ook een vonk van solidariteit en gemeenschapszin ontbranden.

Ernst de Lanoy, vooraanstaand lid van ‘Piskabon’, had de eer het ingezamelde bedrag persoonlijk aan Tuti te overhandigen. “Wat er is gebeurd, is onaanvaardbaar. Dit is een zaak voor politieonderzoek en we bemoeien ons er niet mee, maar wel met het menselijke aspect. De overheid heeft ook steun verleend.”

Dabboussi, die met het idee kwam voor een mediathon, sprak over het grotere belang van de actie: “Op momenten als deze realiseren we ons hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn.” Hij pleitte ook voor betere beschermingsmaatregelen voor vissers, zoals verzekeringen, om ze tegen toekomstige tegenslagen te beschermen.

Een zichtbaar geëmotioneerde Tuti sprak zijn dank uit: “Dit gebaar betekent meer dan woorden kunnen uitdrukken. We kunnen nu uitzien naar een nieuwe start. Een oprechte dank aan de bevolking van Bonaire.”