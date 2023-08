Hardhandig optreden politie tegen journalist Bonaire leidt tot schok en verontwaardiging

KRALENDIJK- Een zeer hardhandig optreden tegen de lokale journalist Tico Janga door een agent van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft op Bonaire geleid tot geschokte reacties en verbazing.

Het optreden van de agent die door een zeer harde en plotselinge duw Janga achterover tegen het trottoir deed slaan, werd vastgelegd door verschillende camerabeelden en driftig gedeeld op sociale media.

Hoewel de context van de situatie niet blijkt uit het korte beeldfragment, lijkt Janga op enig moment ook door de agenten te worden gearresteerd.

Op sociale media reageren veel mensen geschokt op het hardhandige optreden. “Zo niet!” schrijft Facebookgebruiker. “Wat bezielt deze agent?”, vraagt een ander zich hardop af. Wat ook tot enige verbazing leidt is dat geen van de andere agenten in de groep van de agent in lijkt te grijpen. Daarnaast valt op dat geen van de agenten zich lijkt te bekommeren om het welzijn van Janga, die met zijn hoofd maar amper een betonnen paaltje mist bij zijn klap achterover.

Onderzoek

De woordvoerder van KPCN reageert bij vragen van ABC Online Media neutraal op de vraag om een reactie van de zijde van de Politie. “De standaardprocedure bij het toepassen van geweld zal ook in dit geval worden gevolgd. Er zal een onderzoek worden ingesteld door het Openbaar Ministerie. Daarnaast kan de heer Janga zelf ook een aanklacht indienen bij het OM”.