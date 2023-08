Financiële impuls voor Stichting Mantelzorg en Stichting Project dankzij Rotary Club Bonaire

KRALENDIJK – De Stichting Mantelzorg en Stichting Project op Bonaire hebben recentelijk financiële ondersteuning ontvangen van de Rotary Club Bonaire. De eerstgenoemde organisatie, die zorgbehoevenden ondersteunt door middel van vrijwilligerswerk, kreeg een donatie van $3.000. Stichting Project, die zich richt op het begeleiden van jongeren die moeite hebben met integreren in de maatschappij, ontving $1.250.

Stichting Mantelzorg heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om aandacht te vragen voor de positie van mantelzorgers op Bonaire. Deze vrijwilligers zetten zich in voor de zorg van hun naasten – ouders, broers of zussen, buren of vrienden. Mantelzorgers dragen vaak een zware last, en Stichting Mantelzorg biedt ondersteuning waar mogelijk. Een van de doelen van de stichting is om mantelzorg in de formele zorgketen in te passen. Mevrouw Diane Thomas, vertegenwoordiger van de stichting, nam de symbolische cheque met dankbaarheid in ontvangst.

Aan de andere kant ondersteunt Stichting Project jongeren die om verschillende redenen moeite hebben om thuis of op school te functioneren. Als onderdeel van hun vakantieplan doneerde de Rotary Club een bedrag ter ondersteuning van deze activiteiten. De directeur van de stichting, Liënne Domacassé, toonde haar dankbaarheid voor de donatie. Rotary Club lid Gregory Obersi was aanwezig bij de start van een van de activiteiten voor de jongeren: een quad-tour in de buurt van Lagun, onder begeleiding van een mentor.