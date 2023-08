Volgende week onderzoek naar zeeschildpadden in Lac Bay

KRALENDIJK – Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) zal volgende week een onderzoek uitvoeren naar zeeschildpadden in Lac Bay. Het onderzoek vindt plaats op 7, 8, 9 en 11 augustus, van 9.00 tot 17.00 uur.

Gedurende deze tijden zal STCB een capture-mark-recapture-onderzoek uitvoeren om gegevens te verzamelen over zeeschildpadden die in de baai foerageren. Bij dat onderzoek worden zeeschildpadden gevangen, onderzocht, geregistreerd, voorzien van een markering en daarna weer vrijgelaten.

Foto Sea Turtle Conservation Bonaire

Voor het onderzoek zal een 200 meter lang net uitgezet worden. Een team van elf vrijwilligers en medewerkers zal langs het net zwemmen. Het net wordt om de twintig meter gemarkeerd met gele, witte en oranje boeien om de zichtbaarheid te vergroten.

STCB roept op om uit de buurt van het net en de boot te blijven tijdens het onderzoek. Als je vragen hebt of meer wilt weten over het onderzoek, stuur dan een e-mail naar STCB. En in geval van nood kun je contact opnemen met de hotline op +599 780 0433.