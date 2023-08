Vacature Hoofd HRM Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een enthousiast, vakbekwaam Hoofd HRM

Wat ga je doen?

Als Hoofd HRM ontwikkel je samen met de twee HR-adviseurs en de personeelsconsulent de SGB-brede HR-strategie, zet je in op strategische personeelsplanning en heb je het beheer van de personeelsdossier en salarisadministratie stevig op orde. Met jouw team ben je dienstverlenend en ondersteunend aan de unitdirecteuren – die zelf de meeste HR-gesprekken met hun docenten en medewerkers voeren. Als Hoofd HRM lever je een bijdrage aan het planmatig realiseren van de ambities van de afdeling.

Belangrijke HR-ambities zijn:

Het opstellen en implementeren van een onboarding programma en het aantrekken van nieuwe collega’s;

Verder digitalisering van het HR-instrumentarium (zoals de gesprekscyclus) in Afas;

Strategische personeelsplanning;

Deze thema’s benader je vanuit jouw HR-expertise en je neemt, als ervaren leidinggevende, anderen daarin mee. Je bent daarnaast eerste sparringpartner het CvB en de directie en adviseert onder andere over:

Formatie, scholingsbeleid, arbeidsrecht, in- door- en uitstroom van personeel, ziekteverzuim en onderwijsbevoegdheden.

Als Hoofd HRM zorg jij dat de afdeling HR goed in verbinding blijft met de overige afdelingen en de scholen.

Wat vragen wij van je?

Je bent een stevige gesprekspartner op alle niveaus, ondernemend en positief kritisch. Een project start je met lef op, je begeleidt het én maakt het af; in combinatie met een sterk gevoel voor mens en organisatie. Je bent analytisch sterk, pro-actief, communicatief vaardig, maakt snel verbinding en met jouw gezonde dosis humor heb je het vermogen om buiten de gebaande paden te denken.

Onderstaande woorden passen bij jou:

Authentiek, verbindend, betrouwbaar, sociaal, vaardig en flexibel.

Je hebt duidelijk voor ogen dat eenieder iets anders nodig heeft om in zijn/haar kracht gezet te worden

Je hebt een hbo+ opleidingsniveau (bij voorkeur een opleiding HRM, MER of bedrijfskunde), bij voorkeur aangevuld met ervaring als leidinggevende in het onderwijs.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de organisatie. Als medewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken zoals hiernaast aangegeven en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, dan vernemen we deze graag.

Is jouw interesse gewekt?

Solliciteer dan via deze link: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/hoofd-hrm

Reactietermijn tot 16 augustus 2023