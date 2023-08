Vacature Financieel Medewerker Bonaire

Sapias Holding B.V. is een holding te Bonaire (Caribisch Nederland), waarin verschillende bedrijven zijn ondergebracht. De holding is voornamelijk gefocust op de duikwereld en hotellerie.

Wordt jij gelukkig van cijfers en kan een team op jou bouwen door jouw focus op details?

Voor onze centrale afdeling Accounting zijn wij per direct op zoek naar een

accurate, betrouwbare en ervaren

FINANCIEEL MEDEWERKER

In deze gevarieerde en zelfstandige baan ben je onderdeel van het Accountingteam dat gesitueerd is te Buddy Dive Resort Bonaire. Het team fungeert op financieel, logistiek en (salaris)administratief gebied, als shared services center voor alle bij de holding behorende bedrijven.

Met jouw kennis, vaardigheden en positieve werkhouding kan jij het accountingteam, dat momenteel uit vier personen bestaat, versterken. Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de Financial Controller.

Wat ga je doen?

Als nieuwe collega verricht je werkzaamheden aangaande logistieke en financiële processen van de groothandel in duikartikelen en de webshops. Je verwerkt en controleert financiële informatie uit het hotelmanagementsysteem. Tevens verricht je werkzaamheden op het gebied van administratieve organisatie en genereer je periodiek managementinformatie. Inzicht in en ervaring met dergelijke (inrichtings)processen is een pre.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over minimaal een jaar relevante werkervaring.

Je bent cijfermatig en analytisch sterk.

Je beheerst het MS Office pakket – met name Excel – uitstekend.

Je hebt ervaring met Twinfield en Basecone.

Je bent flexibel, zelfstandig en proactief.

Je bent ook discreet en zeer gemotiveerd.

Je bent in staat veel werk in korte tijd te verzetten.

Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij jou?

Naast een marktconform salaris bieden wij jou een veelzijdige fulltime functie in een prachtige werkomgeving met een plezierige werksfeer en een betrokken team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om bij ons de mogelijkheid (kennis te leren maken met) duiken en speciale tarieven bij twee sportscholen.