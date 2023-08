Bonaire krijgt een openwater zwembad bij Parke Tului

KRALENDIJK – Bonaire krijgt binnenkort een ‘openwater zwembad’ in zee. Parke Tului zal in verband met werkzaamheden hiervoor twee weken gesloten zijn. De werkzaamheden starten vanaf 7 augustus aanstaande en zullen in vier fases uitgevoerd worden. In de eerste fase zal er een openwater zwembad in zee worden gerealiseerd.

Uit onderzoek van sportinstituut Indebon onder basisschoolleerlingen blijkt dat zij zwemmen het meeste missen qua sport- en bewegingsactiviteiten. ,,Met dit zwembad in zee creëren we meer mogelijkheden voor kinderen en kan het schoolzwemmen uitgebreid worden”, aldus Terrence de Jongh van Indebon. Er wordt een oppervlakte van 20 x 25 meter omringd door de drijvende vlonders, zodat het voor instructeurs makkelijker en veiliger wordt om les te geven aan kinderen.

Tijdens de voorbereidingen voor het plaatsen van het openwater zwembad is er overleg geweest met STINAPA. Zo worden er maatregelen genomen zodat het openwater zwembad het onderwaterpark niet beschadigt. Wanneer het openwater zwembad klaar is zal Indebon het gaan beheren en onderhouden.

In de tweede fase van het project zal er een rolstoelhelling geplaatst worden. Het water zal daardoor ook voor mensen in een rolstoel en mensen die minder mobiel zijn goed toegankelijk worden. De derde fase van het project betreft de renovatie van de speeltoestellen van Parke Tului. In de laatste fase worden de parkeerplaatsen naast het park en de verkeersituatie aangepakt. Wanneer deze fases starten is nog niet bekend.