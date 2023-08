Voedselbank Bonaire ontvangt donatie uit Bergen op Zoom

KRALENDIJK – De voedselbank op Bonaire heeft vorige week een donatie ontvangen van particulieren en bedrijven uit Bergen op Zoom. De donatie was een initiatief van Marc Franken.

Franken woont in Bergen op Zoom, maar heeft sinds vorig jaar ook een woning op Bonaire. In de laatste container die hij naar Bonaire stuurde heeft hij ruimte vrijgemaakt voor de gedoneerde producten voor de voedselbank op het eiland.

Voor de inzameling heeft hij zowel particulieren als bedrijven in Bergen op Zoom benaderd. Zij reageerden positief op zijn actie. Dit is voor Franken ook de reden om door te gaan met het inzamelen van goederen voor de Voedselbank Bonaire. Hij roept daarom meer mensen en bedrijven in West-Brabant op om goederen beschikbaar te stellen voor de voedselbank op Bonaire. Het gaat dan om lang houdbare producten en hygiëne producten, zoals tandenborstels, tandpasta, deodorant, tampons, maandverband, maar ook babyvoeding en kleding zijn welkom.

Inmiddels is de container aangekomen op het eiland en zijn de producten overhandigd aan de Voedselbank Bonaire.

De voedselbank reageerde enthousiast: “Wij zijn erg blij met dit soort initiatieven en zeker met deze donatie van 20 dozen met o.a. lichaamsverzorgingsproducten en speelgoed. Deze producten gaan we over meerdere maanden verdelen. Momenteel hebben we 290 gezinnen welke elke maand een tas nodig hebben.” Aldus voorzitter Maarten Caljouw.

Wil je ook doneren aan de voedselbank? Je kunt contact opnemen via [email protected] of een financiële bijdrage storten op: Stichting Voedselbank Bonaire, Kaya Bachaquero 4, Kralendijk, Caribbean Netherlands

Banco de Caribe: 32799701

Swiftcode/BIC: BDCCBQBN