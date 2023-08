Vacature Medewerkers Bediening Bonaire

Bagel & Bloom is de bagel spot van Bonaire. Voor de lekkerste koffie, gebakjes en natuurlijk de beste bagels ben je bij Bagel & Bloom aan het juiste adres.

Bagel & Bloom is per direct op zoek naar:

MEDEWERKERS BEDIENING (M/V)

Als medewerker bediening ben jij het visitekaartje van het restaurant. Jij verwelkomt iedereen met een lach en zorgt dat iedereen zijn bagel of drankje op tijd krijgt. Voor de afwisseling sta je ook soms tijdens je dienst zelf bagels te smeren en zorg je er dus voor dat alle gerechten er geweldig uitzien.

Functietaken:

Het verwelkomen en bedienen van gasten;

Maken van koffie en drankjes volgens bestelling;

Samenwerken met de keukenbrigade.

Jij bent:

Klantvriendelijk

Stressbestendig

Flexibel

Profiel:

Je bent 18 jaar of ouder;

Je bent communicatief sterk in Nederlands en Engels;

MBO denk- of werkniveau;

Relevante werkervaring is een pre.

Wij bieden:



Een uitdagende baan op een schitterend eiland, waarbij je met een gezellig team werkzaam bent in een groeiend restaurant. Je ontvangt een marktconform salaris en er is ruimte voor interne training (EFR, koffie training, etc.)



Heb je geen ervaring? Geen probleem, we leren het je graag!



Ben jij wie we zoeken? Mail dan je CV naar [email protected] of stuur een WhatsApp berichtje naar +599 701 4150.