Nieuwe plaatsvervangend korpschef voor politie Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Vanaf 14 augustus 2023 zal Rob Meijer de nieuwe plaatsvervangend korpschef/hoofd operations van het Korps Politie Caribisch Nederland worden. Meijer volgt Ronald Zwarter op, die op 1 oktober 2023 na een periode van vier jaar weer terugkeert naar Europees-Nederland en vanaf begin 2024 met pensioen gaat.

Meijer is geen onbekende op de eilanden. Zo heeft hij gedurende zijn 39-jarige loopbaan op Sint Maarten vijf jaar lang de functies van projectleider, plaatsvervangend en waarnemend vestigingshoofd van het recherche samenwerkingsteam (RST) vervuld. Daarna heeft hij drie jaar lang de functie van hoofd opsporing/plaatsvervangend hoofd RST en hoofd team bestrijding ondermijning, RST/TBO op Curaçao vervuld.

Doelstellingen voor Bonaire in zijn nieuwe functie als plaatsvervangend korpschef/hoofd operations zijn onder meer het werken aan adequate opvolging en herkenbare reactie op snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de hiermee gepaard gaande veranderende criminaliteitsvormen die uitdagingen voor de politie opleveren. Ook de opgave om de samenwerking met de andere Caribische politiekorpsen, het RST en de Nationale Politie te intensiveren en te borgen, is een speerpunt. “Ik ben vooral van het samen. Iedere schakel van de ketting is belangrijk en daarom is het dus waardevol om van iedereen input te krijgen, daar stuur ik op”, aldus Meijer.