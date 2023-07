Zwangerschapsverlof in Caribische gemeenten? Minder rechten dan in Europees-Nederland

Ouders en aanstaande ouders deelden tegenover Caribisch Netwerk al eerder hun verbazing over het zwangerschapsverlof op Bonaire. Ruim een jaar later is er voor de Caribische gemeenten niks veranderd.

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

Waar vaders die in loondienst werken in Europees-Nederland recht hebben op een volledig doorbetaalde werkweek, moeten vaders in de bijzondere gemeenten het vaak doen met de twee dagen die ze van hun werkgever krijgen.

Recht op 0 weken aanvullend geboorteverlof

In Europees-Nederland kunnen vaders een aanvullend geboorteverlof (5 weken voor 70 procent van het dagloon) krijgen. Voor Caribisch Nederland geldt dat ook niet.

Veel moeders lopen hierdoor tegen problemen aan omdat zij er na deze periode alleen voor staan, blijkt uit de verschillende verhalen. “De zorg na mijn bevalling heb ik erg gemist”, vertelt Angela. Tien weken geleden is zij van haar eerste kindje bevallen. “In Europees-Nederland helpt de kraamzorg je dan nog met huiselijke klusjes, maar hier is dat óók niet zo.”

‘Waarom mag een vader hier niet werken aan de hechting?’

Ook Amber vindt dat er verandering moet komen. Drie maanden geleden is zij van haar tweede kindje bevallen. “In Nederland is het er al heel lang; waarom mag een vader hier niet werken aan de hechting?”, vraagt ze zich af. “Dit is heel belangrijk, omdat de hechting voor vaders pas echt na de geboorte kan beginnen.”

“Daarbij komt dat je in die eerste dagen ook nog jouw kind moet aangeven bij de gemeente. Dan heb ik het nog niet eens over hulp bij huishoudelijke taken of heling na een keizersnede of gewoon überhaupt na een bevalling!”, zegt Amber. “Waar is de tijd om daar samen van bij te komen, aan te wennen en van te genieten?”

Geen aanvullend geboorteverlof een groot gemis

Angela haar moeder kwam na een week naar Bonaire om haar te ondersteunen. “Dat heeft enorm geholpen. En ik had dan nog een goede bevalling en kon na een paar dagen weer dingetjes doen, maar met een keizersnede was dat toch een ander verhaal geweest.”

Ook het gebrek aan een aanvullend geboorteverlof zoals in Europees-Nederland (5 weken voor 70 procent van het dagloon) is volgens Angela een groot gemis. “Hier had ik 100 procent gebruik van willen maken. Ik zag er erg tegenop om te gaan werken met een kleine baby van 10 weken.”

Angela haar vriend heeft sinds een aantal jaar zijn eigen bedrijf. “Na de geboorte van ons zoontje werkte ik 2 dagen niet en toen halve dagen om er voor Angela te zijn”, vertelt Virgilio. “Uiteraard had ik graag langer voor haar willen zorgen, maar er moet ook geld binnenkomen.”

Het gaat ook om ouderwetse rolverdeling

Volgens Amber moet er ook anders worden gedacht over gender-rollen. “Iedereen gaat er bijvoorbeeld ook vanuit dat de moeder uren moet opnemen om thuis te zijn met een ziek kind. Dat vind ik heel scheef en jammer, want je bent beiden ouder. Je zou samen daarin moeten schipperen.”

De bal ligt bij de Tweede Kamer

De sociale voorzieningen in de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn fors minder in vergelijking met die in Europees-Nederland. Zo zijn de uitkeringen opmerkelijk lager, bestaat de ww-uitkering niet en krijgen inwoners geen burgerservicenummer.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een reactie weten dat nog onduidelijk is wanneer de verlofregeling wordt uitgebreid. “De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2024, maar dat is afhankelijk van wanneer het in de Tweede Kamer wordt behandeld. Dat weten wij helaas nog niet.”