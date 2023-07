Vacature Beheerder Commercieel Vastgoed Bonaire

Vacancy Commercial Real Estate Manager (English text below).

NLC Real Estate is momenteel op zoek naar een gemotiveerd en ervaren persoon om ons team te versterken als fulltime Commercial Real Estate Beheerder.

Verantwoordelijkheden:

Houdt toezicht op en beheer een portefeuille van commercieel vastgoed, waaronder kantoorgebouwen, winkelruimtes en industriële faciliteiten.

Verzorgen huuradministratie, huurdersrelaties en huuronderhandelingen.

Voer inspecties van onroerend goed uit en coördineer noodzakelijke reparaties en onderhoud.

Bewaak en analyseer markttrends, bezettingsgraden en huurwaarden om de vastgoedprestaties te maximaliseren.

Samenwerken met verhuurmakelaars en marketingteams om huurders van hoge kwaliteit aan te trekken en te behouden.

Zorgen voor naleving van wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot vastgoedbeheer.

Financiële rapporten, budgetten en prognoses opstellen voor toegewezen eigendommen.

Ontwikkel en onderhoud sterke relaties met vastgoedeigenaren, huurders en dienstverleners.

Fungeren als aanspreekpunt voor alle vastgoed gerelateerde vragen en problemen tijdig oplossen.

Uitvoeren van office management taken, zoals het ontvangen van gasten, het aanbieden van verfrissingen en het zorgen voor een gastvrije omgeving.

Houd kantoorinventaris bij en bestel de benodigde benodigdheden om een soepele werking te ondersteunen.

Vereisten:

Minimaal 1 jaar ervaring in commercieel vastgoedbeheer.

Kennis van principes voor vastgoedbeheer, huuradministratie en relaties tussen verhuurder en huurder.

Uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

Bewezen vermogen om te multitasken, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.

Detailgericht met een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen.

Vaardig in het gebruik van MS Officetoepassingen.

Eerdere ervaring met Canva of vergelijkbaar.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en motivatiebrief naar [email protected]

Commercial Real Estate Manager

NLC Real Estate, is currently seeking a motivated and experienced individual to join our team as a full-time Commercial Real Estate Manager.

Responsibilities:

Oversee and manage a portfolio of commercial properties, including office buildings, retail spaces, and industrial facilities.

Handle lease administration, tenant relations, and lease negotiations.

Conduct property inspections and coordinate necessary repairs and maintenance.

Monitor and analyze market trends, occupancy rates, and rental values to maximize property performance.

Collaborate with leasing agents and marketing teams to attract and retain high-quality tenants.

Ensure compliance with legal and regulatory requirements related to property management.

Prepare financial reports, budgets, and forecasts for assigned properties.

Develop and maintain strong relationships with property owners, tenants, and service providers.

Act as a point of contact for all property-related inquiries and resolve issues in a timely manner.

Perform office management duties, such as receiving guests, offering refreshments, and ensuring a welcoming environment.

Maintain office inventory and order necessary supplies to support smooth operations.

Requirements:

Minimum of 1 year of experience in commercial real estate management.

Knowledge of property management principles, lease administration, and landlord-tenant relationships.

Excellent communication and negotiation skills.

Proven ability to multitask, prioritize work, and meet deadlines.

Detail-oriented with strong analytical and problem-solving abilities.

Proficient in using MS Office applications.

Previous experience with Canva or similar.

If you are interested in this positions, please send your CV and motivation letter to [email protected].