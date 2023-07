Voor zoveelste keer wijziging in openingstijden apotheken Bonaire

KRALENDIJK – In wat inmiddels bijna een maandelijks gebeuren is, heeft Fundashon Mariadal maar weer eens besloten de openingstijden van de apotheken voor de zoveelste keer te wijzigen.

Het gaat dit keer om ‘tijdelijke aanpassingen’ die nodig zijn voor het welzijn van de medewerkers en om hun vakantie op te kunnen nemen in de maand augustus.

Vanaf 31 juli a.s. is de apotheek bij het ziekenhuis geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 in de ochtend tot 17:30 in de avond. De botika zal tussendoor niet sluiten voor een middagpauze. Op de zaterdagen zal de botika bij het ziekenhuis tussen 14:00 – 18:00 geopend zijn, maar alleen voor spoedrecepten van Huisartsenpost en Spoedeisende hulp.

Op zon- en feestdagen is de apotheek voor gewone mensen gesloten, maar staat zij wel op stand-by voor de huisartsenpost en spoedeisende hulp.

Rincon

De nieuwe tijdelijke openingstijden van de apotheek in Rincon vanaf 31 juli a.s. van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 11:30 in de ochtend.

Tijdens deze periode blijft Botika Rincon de bezorgservice aanbieden, waardoor recepten bij cliënten kunnen worden afgeleverd.