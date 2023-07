Opleiding eigen apothekersassistenten moet situatie bij apotheken verbeteren

KRALENDIJK – Fundashon Mariadal, de overkoepelende organisatie waaronder de apotheken vallen, maakt zich grote zorgen over het aanhoudende tekort aan apothekersassistenten in de regio. Deze zorgen werden donderdag kenbaar gemaakt in een persbericht.

In een poging om dit probleem aan te pakken, is de FM Academy bezig met het opleiden van farmaceutische medewerkers. Het plan is om in 2024 te starten met een formele opleiding.

Fundashon Mariadal heeft als doel zelfvoorzienend te worden in het werven van nieuw personeel voor hun apotheek. “Dit wordt een van onze belangrijkste speerpunten in de komende periode”, aldus het persbericht.