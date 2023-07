Bonairiaanse studenten vertrekken maandag voor studie naar Nederland

KRALENDIJK – Aanstaande maandag 31 juli vertrekken de Bonairiaanse studenten die in Nederland gaan studeren met de KLM-vlucht. Om te voorkomen dat deze nieuwe studenten vastlopen tijdens hun studie worden zij begeleid door TuranGoeloe.

Jaarlijks gaan 1.400 Caribische studenten voor hun studie naar Nederland. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20 procent hun diploma behaalt en slechts 40 procent het eerste jaar succesvol afsluit. De oorzaken hiervan zijn onder andere dat de stap naar het leven en studeren in Nederland wordt onderschat en dat de studenten tegen allerlei praktische zaken aanlopen.

TuranGoeloe is een bedrijf dat buitenlandse studenten ondersteunt tijdens hun studie in Nederland. Zo wordt al voor vertrek de studiefinanciering voor de nieuwe studenten aangevraagd en geholpen met het zoeken van geschikte woonruimte. Eenmaal in Nederland krijgen de studenten een buddy toegewezen die hen individueel begeleidt met allerlei praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het openen van een bankrekening, het vinden van een huisarts en tandarts, maar ook hulp bij het inrichten van de studentenkamer. Ook biedt het bedrijf studentsupport aan door middel van een persoonlijke begeleider. Zo wordt er tijdens de studie contact gehouden met de student, de school en de ouders van de student.

Maandag 31 juli vertrekken de studenten vanaf Bonaire richting Nederland. Vanaf 17:30 uur zullen er een aantal toespraken gehouden worden en een groepsfoto gemaakt worden in de vertrekhal van de luchthaven van Bonaire. Daarna is de mogelijkheid om afscheid te nemen van de studenten voordat zij aan boord stappen bij KLM.