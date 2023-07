Vacature Facility Assistant Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langskomen zwemmen. Tevens vliegen er bij zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het resort. Delfins staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden onze gasten een ontspannen omgeving met twee zwembaden, een heerlijk strand, verschillende restaurants, een duikschool en luxe sportvoorzieningen. Ook is er een conferentiecentrum.

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

FACILITY ASSISTANT M/V

Als Facility Assistant heb je een belangrijke taak om te zorgen dat je collega’s verder kunnen met hun werk. Daarvoor ga je op afroep spullen halen uit de opslag op het resort of uit het magazijn dat buiten het resort ligt. Ook hebben we je nodig om kleine artikelen in te kopen, bijvoorbeeld technische onderdelen voor de afdeling Maintenance, spullen voor de Housekeeping, kantoorartikelen en allerlei andere kleine zaken. Je hebt daarom regelmatig overleg met verschillende afdelingen, die jou uitleggen wat ze nodig hebben. Je zit niet de hele dag in de auto; je loopt ook op het resort rond, bent in het magazijn of gaat naar een winkel. Dit is een hele leuke functie met veel variatie!

Wat ga je doen?

Je haalt producten op uit ons magazijn en houdt hiervan ook de administratie bij

Je doet kleine inkopen. Hiervoor rijd je in een van onze auto’s

Je houdt een goede administratie bij van de ingekochte zaken

Wat vragen wij?

Jij hebt een echte hands-on mentaliteit; je pakt aan als er snel gehandeld moet worden

Je bent heel nauwkeurig en betrouwbaar

Je bent in het bezit van rijbewijs B

Je spreekt Nederlands, andere talen zijn een pre

Kennis van technische hulpmiddelen, zoals schroeven, bouten, materialen en gereedschap is een pré

Je bent bereid te werken van 7.00 uur tot 16.00 uur; indien noodzakelijk ben je flexibel en kun je ook op andere tijden of in het weekend werken

We werken binnen ons resort als een team; samenwerken en communiceren vind jij ook erg belangrijk!

Samen met jouw collega’s maak jij van elke dag een nieuw avontuur.

Wat bieden wij?

Je komt in een team met leuke en gemotiveerde collega’s. Je ontvangt een marktconforme beloning. Hiernaast vinden we in ons resort persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan [email protected]

