Selibon houdt dit weekend schoonmaakactie in wijk Antriol Pariba

KRALENDIJK – Selibon houdt van 28 – 31 juli een schoonmaakactie in de wijk Antriol Pariba. Tijdens deze actie worden er afvalcontainers in de wijk neergezet waar iedereen afval in kan gooien.

De afvalcontainers van Selibon komen in de volgende straten te staan. Plasa Chiku Goeloe, Kaya Constancia, Kaya Isabel, Kay Ester, Kaya Filomena, Kaya Mercedes, Kaya Rafaela, Kaminda den Stashi, Kaya Eda en de Kaya Dr. Jose Hernandez.

Kapotte elektrische apparatuur, zoals televisies, koelkasten en wasmachines, kunnen naast de containers worden gezet. Ook wanneer de afvalcontainer vol is, kun je het vuil naast de container achterlaten.

De schoonmaakactie is bedoeld om Bonaire schoon te houden. Een schone en mooie buurt is belangrijk voor de gezondheid, de natuur en het milieu. Selibon houdt per wijk een schoonmaakactie. Vorige week werd er al een schoonmaakactie in de wijk Tera Kora gehouden.