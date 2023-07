Nieuw project moet bewoners BES-eilanden ondersteunen met verbouwen eigen voedsel

VELP – Veel voedsel wordt op de BES-eilanden geïmporteerd, terwijl in potentie veel groente en fruit op de eilanden zelf kan worden verbouwd. Daarom slaan enkele hogescholen in Nederland de handen ineen en zijn het ‘Food Resilient Futures’ project gestart. Daarbij worden Caribische studenten in Nederland opgeleid, zodat zij workshops over gezonde en lokale voedselvoorziening kunnen geven aan bewoners van de eilanden.

De nadruk ligt op het aanspreken van jongeren op de eilanden. Zij zien landbouw niet als aantrekkelijke sector om in te werken. De jongeren trekken liever weg van de eilanden. Ook komt er speciaal aandacht voor de positie van kleine boeren. Zij moeten een centrale rol gaan spelen in de samenwerking, opzet én uitvoering binnen het project.

Het project zal bestaan uit een living lab, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de burgermaatschappij. Hier kunnen innovaties worden getest en nieuwe kennis worden opgedaan en verspreid. Op 28 juni was de online kick-off van het project samen met de partners en werd het project feestelijk gestart.