Gedeputeerde Thielman helpt mee bij schoonmaakactie Tera Korá

KRALENDIJK – Gedeputeerde Hennyson Thielman heeft in het weekeinde, samen met diverse leden van zijn team, geholpen bij de schoonmaakactie die de afgelopen dagen in Tera Korá werd gehouden.

De actie past in het kader van het inblazen van nieuwe leven in de Tene Boneiru Limpi campagne die samen met de gelijknamige stichting en Selibon wordt uitgevoerd.

In het kader van de actie worden verschillende wijken beurtelings onder handen genomen, waarbij onder meer grof vuil, maar ook zwerfvuil uit de wijken wordt verwijderd.

Gedeputeerde Thielman herinnert burgers er aan dat, in het kader van de actie, vuilnis ook gratis weg kan worden gebracht naar de landfill. “Ik wil zowel burgers als bedrijven er aan herinneren dat vuil gratis naar de landfill kan worden weggebracht, dus maak hier gebruik van”. Tijdens de schoonmaakactie zijn er afvalbakken op diverse plekken in de wijken, waar afval in kan worden gegooid.

Schoner

De actie van de lokale overheid, samen met Tene Boneiru Limpi, Selibon en andere maatschappelijke organisaties, is bedoeld om het eiland weer schoner te krijgen en met name ook de gevolgen van illegale vuil- en puinstort in de natuur teniet te doen.