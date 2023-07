Via NGO-Platform: Projectsubsidie beschikbaar in kader van slavernijherdenking

KRALENDIJK — Op donderdag vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats van het NGO Platform Bonaire, om informatie te verstrekken over een subsidies die beschikbaar zijn in het kader van de herdenking van de slavernij. Deze regeling is mogelijk gemaakt dankzij het NiNsee Nationaal Instituut Nederlandse Slavernijverleden en Erfenis.

Tijdens de gelegenheid gaven Jude de Wolff en Marlies Vels informatie over de beschikbare subsidies en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Er is een bedrag van 2500 dollar beschikbaar voor stichtingen en verenigingen. De inschrijvingsperiode loopt van 31 augustus tot en met november 2023. Het NGO-platform wil de projecten coördineren en mensen aanmoedigen om nu al te starten met langer lopende projecten. Vanaf vandaag is de informatie beschikbaar op de website van het NGO-platform, namelijk NGObonaire.org.

Voorwaarde

De belangrijkste voorwaarden on in aanmerking te komen voor een subsidie is dat het voorgestelde projecten betrekking hebben op het slavernijverleden of het thema slavernij.