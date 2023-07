Twee studenten krijgen Bonaire Tourism Scholarship Award van toeristenbureau

KRALENDIJK – Het toeristenbureau op Bonaire heeft opnieuw twee kandidaten geselecteerd voor de Bonaire Tourism Scholarship Award. Het gaat om Rober Wester en Miguel Yglesias. Het studiebeursprogramma heeft tot doel de lokale toeristische sector te versterken en een bloeiende personeelsbezetting te creëren.

Rober Wester gaat een bacheloropleiding volgen voor zijn Pedagogisch Getuigschrift. Over zijn passie voor toerisme zegt hij: “Toerisme brengt mensen bij elkaar, verbindt mensen met verschillende achtergronden en creëert eenheid over de grenzen heen. Met mijn Bachelor Hospitality en Tourism Management en de nieuwe opleiding Pedagogisch Getuigschrift kan ik gaan lesgeven op het MBO Bonaire , bij de opleiding Horeca en Toerisme. Ik streef ernaar om mijn ervaring en kennis te delen met de nieuwe generatie professionals in het toerisme. Ik wil ervoor zorgen dat de sector weer in trek komt bij onze eigen mensen, te beginnen bij onze jongeren.”

Miguel Yglesias gaat zijn opleiding tot chef-kok voortzetten op MBO Bonaire. Over zijn motivatie zegt Miguel het volgende: “Ik stel me voor om samen met mijn man een restaurant te openen dat lokale en internationale stijlen combineert. Deze studiebeurs is een geweldige kans om mijn kennis in de culinaire kunsten verder te verdiepen en mijn vaardigheden te verbeteren als een professional die de gastronomische scene van Bonaire positief kan beïnvloeden.”

De missie van het studiebeurzenprogramma is om groei en welvaart te bevorderen binnen de toeristische sector van Bonaire. Het Bonaire Tourism Scholarship Program moet vormgeven aan de toekomst van de toeristische sector van het eiland door talent te koesteren, professionele ontwikkeling aan te moedigen en geschoolde lokale arbeidskrachten te cultiveren.