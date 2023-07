Kustwacht realiseert weer vette drugsvangst

WILLEMSTAD – Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen verstoorde, in samenwerking met Kustwacht Caribisch Gebied, in de vroege ochtend van zondag 16 juli 2023 een drugstransport waar een grote hoeveelheid verdovende middelen onderschept is.

De Zr.Ms. Groningen ontving van de Kustwacht Caribisch Gebied een melding over een verdacht vaartuig in de Caribische zee. Met ondersteuning van het Dash-8 vliegtuig van de Kustwacht kwam de Groningen hierop in actie en volgde de gehele nacht de verdachte go-fast boot.

Cocaïne

Dit resulteerde uiteindelijk in de achtervolging met twee onderscheppingsboten, type FRISC, van de Groningen. Hierdoor veranderde de go-fast van koers om zo te proberen te ontkomen. De smokkelaars gooiden brandstofvaten en pakketten drugs overboord om verder snelheid te winnen.

Na een lange achtervolging wist de verdachte go-fast boot te ontkomen. Tijdens de hier op volgende zoekactie werden meer dan 50 pakketten met ruim 1600 kilo aan cocaïne uit zee gehaald. De contrabande is in beslag genomen en overgedragen aan de Korps Politie Curaçao waar het meteen is vernietigd.