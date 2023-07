Inflatiecijfers dalen op St.-Eustatius en Saba

KRALENDIJK – Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is tijdens het eerste kwartaal van 2023 de inflatie op St.-Eustatius en Saba enigszins afgenomen.

Op St.-Eustatius stegen de prijzen met 3,3 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal; de prijsstijging was 8,0 procent in het eerste kwartaal. Op Saba bedroeg de inflatie 5,2 procent in het tweede kwartaal, vergeleken met 7,0 procent in het voorgaande kwartaal. Het CBS meldt dit op basis van de consumentenprijsindex van Caribisch Nederland.

0,8 procent prijsdaling op St.-Eustatius ten opzichte van het eerste kwartaal

In het tweede kwartaal van 2023 daalden de consumentenprijzen op St.-Eustatius met 0,8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De prijzen van kleding en schoeisel stegen met 4,2 procent. Meubelprijzen daalden met 7,4 procent. Benzineprijzen waren 3,7 procent lager. Vervoer van passagiers per vliegtuig daalde met 8,2 procent in prijs.

Voeding en niet-alcoholische dranken waren 0,8 procent duurder dan in het eerste kwartaal. Brood was 5,0 procent duurder. De prijsdaling van eieren was significant met 37,9 procent.

Prijzen op Saba 1,1 procent gestegen

In het tweede kwartaal van 2023 betaalden consumenten op Saba gemiddeld 1,1 procent meer voor goederen en diensten dan in het voorgaande kwartaal. De prijzen van kleding en schoeisel stegen met 4,2 procent, terwijl vliegticketprijzen met 17,0 procent stegen. Producten voor huisonderhoud daalden in prijs met 9,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Prijzen van voeding en niet-alcoholische dranken stegen met 1,2 procent in het tweede kwartaal. Kippenvlees was 9,4 procent goedkoper en rundvlees 6,3 procent goedkoper in het vorige kwartaal. Chocolade was 9,8 procent duurder.