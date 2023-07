Steve Sloop (WINAIR): ‘Bovenwinden en breder Caribisch gebied nu beter bereikbaar vanuit Bonaire’

KRALENDIJK – Dankzij de vluchten van WINAIR zijn de Bovenwindse eilanden St.-Maarten, Saba en St.-Eustatius nu beter bereikbaar. Maar de vluchten bieden ook aansluiting naar andere bestemmingen in het Caribisch gebied.

Dat vertelde de stationmanager van WINAIR op Curaçao, Steve Sloop, tijdens de introductie van de vluchten met het eigen ATR-toestel gisteren aan het aanwezige publiek. “Het wordt nu weer mogelijk om binnen 1 dag naar één van de Bovenwindse eilanden te reizen, of juist van de Bovenwinden terug naar Bonaire”.

Sloop wees op het feit dat via St.-Maarten ook andere eilanden waar WINAIR op vliegt nu bereikbaar worden. Het gaat onder om eilanden als St.-Barths, Dominica en Anguilla. Passagiers moeten daarvoor wel overstappen op de luchthaven van St.-Maarten.

Risico

De vluchten van WINAIR nemen het risico weg dat reizigers tot nog toe liepen door het reizen met twee verschillende luchtvaartmaatschappijen. Wie van Bonaire naar Curaçao vloog met Divi Divi of EZ Air, om door te vliegen op WINAIR of JetAir had geen gegarandeerde verbinding.

Nu WINAIR zelf weer op Bonaire vliegt, is er in elk geval twee dagen per week wel sprake van een gegarandeerde verbinding. Vóór de COVID-19 Pandemie had WINAIR ook vluchten van en naar Bonaire, maar deze kwamen, net als zovele andere, tijdens wereldwijde crisis te vervallen.