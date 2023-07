Jonge voetballers op Bonaire krijgen certificaat van voetbalclub PSV

KRALENDIJK – Zo’n 250 jonge voetballers van 6 tot 15 jaar hebben een certificaat van voetbalclub PSV gekregen voor hun deelname aan een training. De kinderen zijn van 19 tot 30 juni door vier trainers van PSV Soccer Schools in vier verschillende wijken op Bonaire getraind. Het programma is in nauwe samenwerking met Instituto Deportivo Boneriano, Indebon, en PSV opgezet.

De trainers waren onder de indruk hoe fanatiek de kinderen meededen. “Het was een mooie ervaring. We zijn blij dat we onze kennis hebben gedeeld, en dat we konden bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbaltalent op Bonaire.” Dat laat Vincent Blancke, trainer u12 en ook technisch coördinator van PSV International, weten.

Gedeputeerde James Kroon blikt tevreden terug. “Ik vind het geweldig dat onze jongeren deze unieke kans hebben gekregen om te leren van professionele jeugdtrainers van PSV. En ik ben blij dat zoveel jongeren van die kans gebruik hebben gemaakt.” Terrence de Jongh, hoofd bij Indebon, benadrukt het belang van de training. “De kinderen die mee hebben gedaan, zijn nu nog meer gemotiveerd om als voetballer zich verder te ontwikkelen. Zij zijn onze toekomst, de samenwerking met PSV betekent heel veel voor ons.”

De training is onderdeel van een contract voor samenwerking die het OLB in 2022 met PSV afsloot. De twee partijen werken onder andere samen op maatschappelijk terrein en voetbal. De training van afgelopen juni is daar een voorbeeld van. Na het succes van de training op Bonaire, wordt er nu gekeken hoe PSV en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) op maatschappelijk gebied nog meer met elkaar kunnen samenwerken.

Nederlandse handelsmissie

PSV en het OLB werken ook op economisch gebied met elkaar. Zo bezoekt een Nederlandse handelsmissie Bonaire in november van dit jaar. Lokale bedrijven kunnen dan contact met Nederlandse bedrijven leggen en kennis uitwisselen. Het is ook mogelijk dat ze na de kennismaking gaan samenwerken met Nederlandse bedrijven en partners van PSV.

Deze vorm van samenwerking past in het streven van het bestuur om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling van Bonaire. En om te komen tot een economie die op verschillende pijlers is gebaseerd. De bedoeling is om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het toerisme.